Esperan luz verde

"Es lo mejor de todo. A pesar de que llegamos allá, nos cancelan la primera competencia un día antes y que aún así ellos sean solidarios con nosotras y nos hayan vuelto a invitar este 2021, incluso con mejores marcas de patrocinios, para mí es un gusto y la verdad me siento muy feliz de que me hayan tomado en cuenta y que hayan visto que jamás perdí la esperanza", destacó la sinaloense Martínez.

"Estoy muy agradecida con el equipo porque a pesar de que no pudimos dar los resultados ni demostrar nuestra forma en las competencias, nos volvieron a tomaron en cuenta", agregó la tapatía Langarica.

Las tricolores aún no tienen fecha de vuelo porque la Federación Francesa de Ciclismo no ha definido el calendario 2021, año al que le traen muchas ganas tras la inactividad en 2020.

"Si podemos a viajar a Francia la primera mitad del año, no llegaríamos en nuestra mejor forma, sería empezar a agarrar ritmo de competencia y qué mejor que una competencia con mucho más nivel que aquí en México, luego sería regresar para un Campeonato Nacional y para una segunda mitad del año volver a Francia en nuestra mejor forma. Si no podemos viajar el primer semestre del año, tomaré forma en las Copas Nacionales, en algunas competencias de montaña", señaló Naomi.

"Quisiera ganar una etapa UCI, sé que se necesita mucha experiencia, pero no es imposible, es uno de mis principales (objetivos). Trabajar con el equipo porque si no tienes un equipo detrás nunca vas a poder lograrlo, al principio ellas van a necesitar de mi apoyo y estaré ahí siempre para lo que se necesite en las competencias y espero en algún momento me den la oportunidad de poder decir ´en esta ocasión vamos a trabajar para Andrea´. Espero que llegue a suceder. Y el campeonato nacional", aportó Andrea.

Sin dejar de entrenar

Tras varios meses de confinamiento tanto en Francia como en México, Andrea salió a rodar de nuevo para que no bajara su nivel.

"No podía dejar de entrenar, el que no haya competencia eso no quiere decir que voy a bajar mi nivel porque en algún momento esto se va a reanudar y tengo que estar lista. Seguí entrenando, quizás no en la misma intensidad, pero metiendo más fuerza, haciendo otros ejercicios para compensar las horas", comentó.

26 años

Andrea Martínez

Instagram: @andreamartinezzl

Ya las ubican

Naomi aceptó que por un momento llegó a pensar que no les llegaría la invitación del Girondins y comenzó a preocuparse un poco.

"Mentalmente empezaba a buscar en qué otro equipo podría estar, pero tuvimos la invitación del equipo", dijo la tapatía.

"Ya salimos a entrenar y mucha gente ya conoce que estamos en un equipo francés y que podemos seguir creciendo, es motivación para más personas".

21 años

Naomi Langarica

Instagram: @naomilangarica