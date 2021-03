Esperan línea para regresar

Norma Salinas, coordinadora del ITEA Reynosa, comentó que actualmente se apoya a los que quieren terminar su primaria o secundaria, pero desde su casa y deben contar con internet y computadora, pero hay personas que no tienen acceso.

"Estamos esperando que porque hay mucha gente que no cuenta con su computadora o con internet, que es lo que puede salir más caro, estamos esperando que en Mexico nos autoricen la plazas comunitarias que nosotros tenemos, que nos permitan abrirlas", dijo. Explicó que se cuenta con cinco plazas comunitarias y se está tratando de obtener autorización para trabajar en algunas bibliotecas, Conalep, entre otros.

"Para el educando que no tenga su herramienta pueda ir a las plazas comunitarias, para que se le de oportunidad a quienes no tienen esas herramientas", recalcó.

Actualmente no se puede trabajar con el programa de Alfabetización, ya que son personas que no pueden leer y escribir, por lo que no pueden trabajar en computadora.

"Probablemente nos puedan permitir que se haga algo presencial, con el asesor, que esté con una sola persona, pero esperemos que esto termine pronto, estamos en semáforo amarillo y esperamos que para abrir o mayo tengamos la oportunidad para que la gente se pueda inscribir, los que no saben leer o escribir", recalcó