Esperan legisladores proceso electoral

Juanita Sánchez Jiménez, diputada local por el Partido Acción Nacional, ante pregunta sobre si se estará reeligiendo por su partido, comentó que no saben que decidió va a tomar el instituto político.

"Fíjate que en cuestión de la reelección el partido es el que decide, yo puedo decir yo quiero, pero si el partido dice vas tú, así pasó la vez pasada en la diputación federal, no estaba en mis planes y me dieron tu eres entonces igual no sabemos todavía", dijo.

El próximo año habrá elecciones, en el caso de Tamaulipas son elecciones intermedias, por lo que la sociedad debe elegir al nuevo Congreso Local y por primera vez los diputados locales pueden reelegirse de manera consecutiva otro período de tres años.

"Vamos a esperar yo siento que ya no ha de faltar mucho ya que estamos muy próximos a la elección local", expresó.

La legisladora local por el PAN, comentó que los van a evaluar por parte de su partido, tanto en el trabajo legislativo y de campo.