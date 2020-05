Esperan las reglas para poder reabrir

Valle Hermoso, Tam.- Los comerciantes de Valle Hermoso están en espera de que se den a conocer las condiciones en las que tendrían que estar laborando en los próximos días, por lo que este mismo lunes algunos ya estarían listos para reabrir sus puertas.

Ayer, el licenciado Jesús Hernández, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio local, dijo que aún no se les ha brindado las normas para que los comercios que no son esenciales puedan reabrir sus puertas.

De acuerdo a la información que tienen los mismo comerciantes, el mismo día de ayer se darían a conocer dichos acuerdos en donde se sabría qué negocios sí y qué negocios no pudieran abrir ya el primero de junio.

Para los comerciantes, es fundamental ya el abrir sus negocios, pues a más de 70 días de permanecer cerrados, aseguran ya no tener la solvencia para mantener sueldos, rentas y servicios de sus locales.