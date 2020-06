Esperan la fecha para reapertura

Algunas oficinas parroquiales siguen abiertas, solo se recortó el horario, ellos los sacerdotes ofrecen el servicio que las personas soliciten Antonio González Sánchez, obispo de Ciudad Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Las 35 iglesias de la Diócesis de Victoria permanecen cerradas desde el 19 de marzo sin que hasta el momento se haya girado instrucciones, tanto por parte del Gobierno de la República como del Gobierno del Estado, para reabrir próximamente; esto a pesar de que la semana pasada dio inicio el proceso de reactivación económica de manera paulatina en todo el país.

"Oficialmente no tengo ninguna comunicación, he hablado telefónicamente con alguna autoridad pero oficialmente no tengo ningún comunicado de fecha de la reapertura de los templos, así que estoy como muchas personas a la espera de ver qué nos dicen", informó el obispo Antonio González Sánchez.

"Algunas parroquias celebran bautismo pero con poca gente como se nos pide a nosotros, matrimonios no ha habido en este tiempo así que prácticamente se celebra misa en algunos lugares pero a puerta cerrada y con pocas personas", precisó.

Como otros ministros y pastores religiosos, el representante de la Iglesia Católica en los veinte municipios del centro del estado dijo que aprovecha la facilidad que dan las redes sociales para ofrecer sus servicios religiosos, al menos de manera virtual; el obispo ofrece misa los domingos al mediodía desde la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús con un promedio de 650 seguidores por ocasión.

"Pienso que va a costar trabajo que las personas vuelvan con facilidad a los templos, creo que nos vamos a llevar un buen tiempito para que las personas regresen... sobre todo a la misa dominical, ojalá me equivoque", consideró, "ya son dos meses y medio, si logramos todo junio ya serían tres meses y medio, como quiera que sea se enfrían las cosas, se pierde la costumbre, y aparte estamos con incertidumbre por todos los rumores que se dicen".

Por otro lado, monseñor González Sánchez informó que hasta el momento ningún integrante de la Diócesis ha resultado positivo al COVID-19 así como dijo confiar en que las finanzas de las parroquias les permitan seguir en funcionamiento, "algunas oficinas parroquiales siguen abiertas, solo se recortó el horario y ellos los sacerdotes ofrecen el servicio que las personas soliciten... y aunque no haya servicios hay personas, seglares, que se acercan al sacerdote para apoyarlo económicamente".