Esperan indicaciones en el IMSS-Bienestar

Río Bravo, Tam.- La unidad IMSS-Bienestar de calle Saltillo con Guanajuato fraccionamiento Río Bravo, aún está a la espera de recibir las indicaciones para iniciar operaciones con el Insabi.



Dicho centro de salud, que encabeza Luis González Medellín, no obstante, presta el servicio al público en general, sin costo.

Usuarios del servicio médico de esa unidad, el ser entrevistados, indicaron que si bien no han sido notificados de la entrada de Insabi, no se les ha negado la atención, ni el medicamento.

Hay que señalar que en los nosocomios del Estado, no existe Insani, debido a que Tamaulipas, no firmó el convenio para que me ingresara en funciones a partir del pasado 1 de enero.