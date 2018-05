Esperan identifiquen cadáveres en Reynosa

"Tienen que corregir los tiempos sino tardaría mucho hacerlo en todo el Estado". Giovanni Barrios Moreno, colectivo Justicia Tamaulipas.

Esperan que en este año las autoridades de los tres ordenes de gobierno puedan iniciar con la identificación de los cuerpos que hay en la fosa común de Reynosa, pero todo depende de cómo avancen en Miguel Alemán.

De acuerdo con las cifras que proporcionaron las autoridades, hasta el 10 de mayo llevaban 90 cuerpos exhumados, 72 inhumados, 72 analizados y 204 muestras de hueso.

Giovanni Barrios Moreno, presidente del colectivo Justicia Tamaulipas, comentó que por el momento las familias que pertenecen a dicha agrupación no han podido encontrar a sus desaparecidos, pero se sigue trabajando.

"Desafortunadamente no, no hemos tenido la dicha, hay otras situaciones con fotos y se ha tenido respuesta y se ha coincidido de familias que han venido, pero en lo que corresponde a la agrupación no hemos tenido coincidencias en Miguel Alemán", dijo.

El representante del colectivo explicó que las familias que buscan a sus seres queridos mantienen la esperanza de encontrarlos vivos, pero el tiempo lo hace más difícil, por lo que todas las alternativas son importantes para poder localizarlos.

"Este año iban a empezar a trabajar en el cementerio en Reynosa, similar al del Miguel Alemán, creo que el protocolo que están estableciendo para la exhumación es importante y tienen que corregir los tiempos sino tardaría mucho hacerlo en todo el Estado", expresó.

Ante las desapariciones que se siguen presentando, es indispensable contar con un programa o estrategia que permita prevenir este tipo de casos.

"No hay una estrategia real para combatir este tipo de delitos, se necesita frenar las desapariciones de personas, lo que hacen las autoridades es la búsqueda, pero ninguna autoridad ha implementado alguna política o programa para detener la desaparición de personas", recalcó.