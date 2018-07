Esperan hoy una espectacular final

Ciudad de México

Hoy, a las 10:00 horas, se jugará la final del Mundial Rusia 2018, y famosos como Salvador Zerboni, Mario Bautista, Álex Lora y Diego Boneta han seguido varios de los juegos, por lo cual dividen opiniones entre Francia y Croacia, los protagonistas del esperado duelo.

Francia 0-2 Croacia

"Viene con el ´rush´ de por primera vez llegar a una final, con que es un país pequeño que está logrando algo que nunca había conseguido. Se ha librado de partidos dificilísimos. Cuando jugó con Inglaterra dijeron que iba a llegar cansado por haber jugado dos tiempos extra, y al final el que estuvo presionando todo el tiempo arriba fue Croacia".

Claudio Yarto,

integrante de Caló

Francia 2-0 Croacia

"Por cómo ha jugado. Vi dos partidillos de ellos y creo que traen buen equipo, una buena selección, y le están echando ganas. Traen hambre".

Mario Bautista,

cantante y youtuber

Francia 1-2 Croacia

"Conocí muchas cosas en el lado nuevo y viejo de Croacia que me encantaron (cuando lo visité, en 2017). La gente se me hace espectacular, entonces, darle un triunfo a este país nuevo, una dosis de felicidad y reconocimiento mundial".

Salvador Zerboni,

actor

Francia 2-1 Croacia

"(Kylian) Mbappé va con todo. Los jugadores de Croacia están más cansados, jugaron más tiempos extra y tienen un día menos de descanso. En Francia son más jóvenes y van a tener más tiempo de recuperación".

Gerardo Méndez,

integrante de Caló

ASÍ LO DIJERON

"Me gustaría que México ganara todo, ¡hasta le hice una canción a la Selección sobre qué pasaría si un día ganara el Mundial! Pero pues no se pudo, aunque yo estoy con ellos siempre. De estos dos que quedan, espero que gane el mejor, que Dios los bendiga y que sorprendan a la gente".

Álex Lora, líder de El Tri

"Todavía no me decido porque Francia, como equipo, me encanta, pero también hay un aspecto de ´underdog´ con Croacia. (Marcelo) Brozovic me cae muy bien, no lo conozco, pero me encanta lo que hablan de él. Dicen que es un líder y que no le gusta ser el centro de atención, como otros futbolistas. Como que tiene algo que me gusta mucho. Coincido en que estaría bueno ver ganar a alguien distinto esta vez".

Diego Boneta, actor

"Es un partido muy difícil, pero seguramente lo que tendrá es calidad en la cancha. Puede dar muchas sorpresas y ponerse muy intenso".

Paco Ayala, bajista y cantante de Molotov

"Vamos con Croacia 100 por ciento. La final va ser muy difícil. Se repite un poco esa semifinal en la que Croacia quedó eliminada en el 98 ante Francia. Sería poético que pudieran reivindicarse 20 años después".

Edson Ramírez, director del documental ´Vatreni´