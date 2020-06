Esperan horas por oxígeno

El diagnóstico de padecer Covid-19 es apenas el comienzo que denota una serie de tribulaciones que impacta al paciente y después en una línea sucesiva a la familia que en los últimos días han librado una carrera contra el tiempo y la indisposición hospitalaria al saturarse los servicios médicos en Reynosa.

En los últimos días, la capacidad de camas en los hospitales que atienden pacientes de Covid-19 (gobierno o privados) ha superado la expectativa de las autoridades y ha derivado en la desesperación de aquellos alrededor del paciente enfermo.

Adquirir un cilindro de oxígeno en la actualidad -necesario para el tratamiento médico- es una odisea que requiere de horas en una interminable fila en el exterior de los negocios dedicados a la venta de gases industriales.

Raúl Cavazos es un hombre de mediana edad. Refiere al ser abordado por EL MAÑANA mientras realiza su turno de espera en una conocida empresa, que cuenta con tres familiares enfermos por Covid-19.

Desde las 7 de la mañana llegó al establecimiento, después del mediodía estaba apenas por acceder a que le despacharan, y admite que es desesperante para la familia asumir el tratamiento de tres de sus integrantes y realizar toda clase de pericias para conseguir lo esencial.

El cilindro de oxígeno cuesta 4 mil 600 pesos (se paga como depósito), canjear el tanque por otro (relleno) tiene un valor de 480 pesos, al final al concluir su uso o renta, solo se reembolsan 3 mil 200 pesos, es decir la empresa arrendadora obtiene 1 mil 800 pesos de ganancia.

Rodolfo Reyes es un padre de familia que informa a este medio que su hijo fue diagnosticado con un cuadro de Neumonía, pero fue requerida la prueba Covid-19 que realizará en un hospital privado de la ciudad que tiene un valor de 5 mil 800 pesos en efectivo.

Asistió a solicitar el oxígeno y tendrá que pagar 4 mil 600 pesos (como todos, por depósito de renta).

"Mucha gente no cree, no se cuida y asumen que nada les va a pasar, pero cuando la enfermedad los encuentre, entonces iniciará este proceso que nosotros estamos atravesando y que es muy difícil, no solo la fe y esperanza se ponen a prueba, también la paciencia y la capacidad económica de gastar en todo lo que es la pandemia", asentó.