Esperan cuarto hijo

La familia Kardashian West crecerá más este 2019: la socialité Kim Kardashian y el rapero Kanye West esperan a su cuarto hijo vía subrogación, anunció la publicación US Weekly.

De acuerdo con este medio, y con información confirmada por People, se espera que la llegada del nuevo miembro del clan sea en mayo. No es la primera vez que la pareja recurre a la subrogación: su hija Chicago nació por este mismo medio apenas el año pasado.

EVITA COMPLICACIONES

Los otros hijos de Kanye y Kim son North West, de 5 años, y Saint West, de 3. Kardashian recurrió a la subrogación tras presentar complicaciones en sus dos primeros embarazos.

Específicamente, padeció de placenta accreta y preeclampsia, condiciones de las que la socialité habló abiertamente en el reality show Keeping Up With The Kardashians.

Será varón

Representantes de Kardashian confirmaron que la pareja tendrá un varón a través de una madre subrogada. Asimismo, se dijo que la mujer será la misma que gestó a Chicago, la tercera hija de la pareja.