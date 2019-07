Esperan carretoneros reunión con autoridad

El representante de la Asociación de Carretoneros en la ciudad, Porfirio Herrera, indicó que a dos meses de que se venza el plazo que han establecido las autoridades municipales para eliminar la figura de caballos en la recolección de basura, no existe un acuerdo entre ambas partes, por lo que esperarán el primer lunes de agosto para la tradicional reunión.

En el basurero de las Calabazas se pretende realizar el encuentro, donde se hablará de la propuesta para reemplazar al animal por una unidad motorizada, así como las opciones que cuentan para adquirir un vehículo.

Mientras que la fecha llega, Herrera mencionó: "Ellos han dicho muchas cosas de nosotros, nos juzgan de que maltratamos a los caballos pero no es así, los que pertenecen a la asociación tenemos reglas para cuidarlos, no nos oponemos al cambio, pero si queremos que nos apoyen, porque no tenemos dinero para comprar un vehículo, en este trabajo apenas se saca para lo básico, es lo que hemos hecho toda la vida".

Aunque no existen números oficiales de cuántos carretoneros hay en la ciudad, se estima que más de 900 personas, en su mayoría hombres, se dediquen a la recolección de basura a cambio de propinas.