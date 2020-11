Esperan captura contra Videgaray

Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que está a la espera de la orden de captura solicitada contra Luis Videgaray por delitos electorales y traición a la patria.

En un comunicado, confirmó que el Ministerio Público Federal hizo la solicitud ante un juez de control y que hasta ahora no hay notificación alguna de rechazo a la petición.

"El Ministerio Público Federal no ha recibido de juez de control ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis ´V´. Las solicitudes de mayor información, en su caso, se tramitan dentro de la obligación de secrecía que se tiene en esta etapa procesal.

"Cuando el resultado de las acciones de la FGR, en este asunto, puedan hacerse públicas, se cumplirá de inmediato con ese deber de información", señaló.

Horas antes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fue enterado de que el juez de control del que recibió el caso, había contactado a la FGR para revisar ex expediente.

"Me informaron que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo. Y tengo entendido que regresó el juez esa petición a la Fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente.

"En estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación, esa es una función del juez, que no admite porque considera que no es sólida o que no tiene todos los elementos la solicitud de la Fiscalía, del Ministerio Público, eso es lo que sé sobre ese caso", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Grupo Reforma publicó ayer que la FGR va finalmente por Videgaray por el caso Odebrecht.

Con base en declaraciones de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, se solicitó la captura del ex funcionario por delito electoral relacionado con el financiamiento ilegal de campañas políticas, cohecho y traición a la patria.

El ex titular de Hacienda y de Relaciones Exteriores se convirtió en el personaje de más alto nivel contra quien la FGR ha solicitado una orden de aprehensión por presuntamente operar el financiamiento ilegal de la empresa brasileña a campañas políticas en México.

Por otra parte, la FGR aseguró ser ajena a cualquier "filtración" relacionada con el ofrecimiento de información que hizo Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, a cambio de convertirse en testigo colaborador de las investigaciones sobre la Estafa Maestra.