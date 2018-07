Esperan el camión una hora en Nuevo Laredo

En pleno sol, usuarios del transporte urbano tienen que esperar hasta una hora que pase el camión urbano.



Residentes del poniente de la ciudad señalaron que la falta de paraderos y la tardanza de paso de los camiones urbanos es una de las principales problemáticas que tienen que enfrentar a diario.



"Sí hacen falta paraderos, hay muy pocos y a veces aquí estamos todos amontonados por el calor, el solazo que no se aguanta y muchas veces el camión no pasa rápido, el Conalep siempre es el que se tarda mucho", expresó Isabel Santos, residente de la colonia Villas de San Miguel.



Otra de las quejas es que los camiones que transitan hacia este sector, principalmente en las mañanas y en las noches, circulan saturados, por lo que en ocasiones los operadores deciden no subir a más usuarios.



"Todos los días vienen bien llenos, en la mañana y en la noche siempre vienen llenos y ya no nos quieren subir y aquí nos quedamos otra hora y llegamos tarde al trabajo o nos vamos en el 20 de noviembre pero tenemos que pagar dos, camiones porque no nos deja a donde vamos", añadió Rodolfo Sánchez.



"Yo por ejemplo que trabajo en la Reforma, si el Conalep no me sube tengo que irme en el 20 de noviembre y tengo que agarrar otro camión para llegar porque ese no me deja allá", reveló Carmen Díaz.



Además de esta situación, los pocos paraderos que hay están en mal estado y sin contar las pésimas condiciones de los camiones que circulan para este sector.