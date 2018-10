Esperan aprobación de unidad de desaparecidos

viviana.cervantes@elmanana.com

Asociaciones civiles en el tema de desaparecidos en Reynosa celebran la propuesta del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca para crear una Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, solo piden que quien la dirija sea alguien con compromiso social y con interés en el tema, de preferencia alguna víctima colateral.

La iniciativa presentada hace menos de un mes pretende también crear una fiscalía para atender el delito de desaparición forzada y una unidad investigación de los crímenes de tortura.

"Es algo importantísimo, quien dirija tiene que quitarse el lado político y económico no servirá de nada poner a alguien que solo busque un beneficio propio tiene que ser alguien que utilice todas las herramientas a su alcance para buscar a nuestros desaparecidos.mencionó Geovanni Barrios,titular de la A.C Justicia Tamaulipas.

Actualmente la creación de estos organismos es analizada en el Congreso del Estado, para su aprobación será n necesario modificar fracciones de la Ley de Seguridad, Ley Orgánica de Administración Pública, Código Penal y la Ley Orgánica para la Procuraduría General de Justicia.

"Esperamos que nos hagan caso, no vaya a pasar lo mismo que con el comisionado nacional de búsqueda que no quiere ejercer presupuesto porque el nivel que le dan no es el que quiere, el busca de oficial mayor, le ofrecen una dirección, como no lo acepta no quiere esforzarse, por eso todas las búsquedas están frenadas".