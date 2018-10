Esperan apoyo al arte y la cultura

Río Bravo, Tam.- Yo espero mucho en cuestión de arte y cultura en la nueva administración, pero la realidad ¿Cuál es? no conozco a quienes vayan a poner a cargo de esto, ojalá que sea alguien que aporte, porque el arte y la cultura es fundamento para el desarrollo del individuo como de la nación, así lo expresó el señor José Gilberto Cano Guillén, pintor y compositor internacional, cuando se le cuestionó sobre lo que espera en la nueva administración acerca del arte.

Espero que quien esté a cargo de arte y cultura aporte, no que estorbe, que esté en constante evolución, en administraciones pasadas me he acercado y me han cerrado la puerta . José Gilberto Cano Guillén, pintor y compositor

"Espero que quien esté a cargo de arte y cultura aporte, no que estorbe, que esté en constante evolución, en administraciones pasadas me he acercado y me han cerrado la puerta. He pensado proyectos muy importantes para arte y cultura para que se lleven a cabo aquí en Río Bravo, pero tengo temor de acercarme. Esto es terrible, cuando regresé a esta ciudad, yo quería una oportunidad de exponer mis pinturas en la, ubicada en las Américas, así que fui y me negaron el lugar y en otra ocasión traía un proyecto internacional, ni si quiera me dejaron exponerlo, en Río Bravo, realmente no ha habido alguien que realmente ame la cultura y el arte", relató.

No soy nadie, para imponer nada, pero me gustaría ver a esta ciudad, floreciendo, creciendo en esta cuestión de arte y cultura, la han dejado muy olvidada, ojalá y la autoridad que haya quedado en arte y cultura, no sea un enemigo de la evolución .

"No soy nadie, para imponer nada, pero me gustaría ver a esta ciudad, floreciendo, creciendo en esta cuestión de arte y cultura, la han dejado muy olvidada, ojalá y la autoridad que haya quedado en arte y cultura, no sea un enemigo de la evolución, que ame realmente a Río Bravo, que no vean un beneficio propio, sino algo para que sea enaltecida esta ciudad, porque en este terruño hay mucha gente con talentos, solo que no hay oportunidades", expresó.

Cabe destacar que quien recibió el nombramiento como director de Arte y Cultura fue el profesor Julio Alfredo Cavazos de Hoyos, de quien se espera desempeñe una excelente labor.