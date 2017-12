Esperan ambulantes repunten sus ventas

Al observarse ya mayor actividad económica en la ciudad, los comerciantes ambulantes, fijos y semifijos afiliados a la CROC tienen la esperanza de que las condiciones climáticas les ayuden a aprovechar al máximo esta temporada navideña y mejoren sus ventas, dijo ayer Martha García Santoyo. Esa es nuestra esperanza ahora, agrega la dirigente de la CROC en Matamoros, “porque al estar expuestos al mal tiempo, el frío y la llovizna, los compañeros no puede salir a trabajar de manera normal, no pueden sacar sus puestos y exponerlos a que se les mojen y lo peor de todo es que la gente no sale a hacer sus compras”.

Matamoros, Tam.