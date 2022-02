Esperan ambulantes el regreso a clases

"Nos da mucho gusto porque habiendo clases se reactiva la economía totalmente, no nada más comercial sino también medios de transporte, y nosotros igual muchos de los compañeros venden artículos escolares y creo que va a reactivar la economía", dijo el dirigente de la Unión de Comerciantes de Ciudad Victoria, Paulino Cortez, "sí va a ser muy bueno que regresen en la totalidad para nosotros como comerciantes".

Cd. Victoria, Tam.- Comerciantes ambulantes de la zona centro esperan un repunte de ventas de entre el cuarenta y cincuenta por ciento en caso de que esta semana se de el regreso a clases presencial como fue anunciado esta semana por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Tamaulipas, no obstante, los vendedores esperan una confirmación definitiva para abastecerse de mercancía.

Sería a partir del miércoles pasado cuando al menos 75 planteles escolares de la localidad podrían regresar a clases presenciales, se trata de escuelas de Educación Básica, Media y Media-Superior las cuales cuentan con el distintivo de ´Escuela Segura´ otorgado por COEPRIS, sin embargo, pocas reanudaron labores por lo que se lleva a cabo un estudio para determinar cuáles de estos planteles cuentan con todas las facilidades para hacer cumplir los protocolos sanitarios.

En ese sentido, el representante de los comerciantes ambulantes dijo que entre ochenta y cien comerciantes cuentan dentro de su inventario con artículos relaciones con la actividad escolar, "ya tuvimos una plática con los compañeros, para ver si realmente íbamos a surtir o no íbamos a surtir, el año pasado poco a poco se fue vendiendo durante todo el año, pero no se volvió a surtir, ahorita realmente no estamos preparados, pero es mercancía que se pide y llega a los dos o tres días".

Los comerciantes ambulantes cuentan dentro de su oferta con mochilas, lapiceras, cuadernos, y uniformes a precios accesibles y competitivos, afirmó Paulino Cortez, "todavía no tenemos esa demanda pero sí alguno que otro ya está buscando la mochila, la lapicera, y estamos esperando a que sea cierto para poder dar el otro paso nosotros y prepararnos con la mercancía", en caso de llevarse a cabo el regreso a clases el auge comercial podría prolongarse al menos un mes.