Esperan ambulantes créditos del Estado

Cd. Victoria, Tam.- Alrededor de 80 comerciantes en puestos fijos y semifijos de la zona centro de Victoria se encuentran a la espera de que Inversión Tam les autorice un número similar de créditos que rondan entre los cinco y ocho mil pesos, con los cuales, podrán equiparse de mercancía para reactivar sus negocios ubicados en la calle Hidalgo de esta capital.

"Ya tiene un mes que no hemos tenido respuesta, le hemos marcado a los promotores, a los encargados y ya no nos contestan, no reciben nuestras llamadas... que no saben nada de ellos y queremos saber si nos van a autorizar ese crédito o no", anunció el dirigente de los comerciantes de la Zona Centro, Paulino Cortez, "tuvimos un acercamiento con el licenciado Álvaro Barrientos, él es el que nos acercó con el titular de Inversión Tamaulipas, y hasta ahorita no hemos tenido respuesta".

Meses atrás, en julio específicamente, comerciantes de la zona recibieron un estímulo económico de parte del Gobierno del Estado por el monto de tres mil pesos; si bien el recurso se entregó a fondo perdido, los comerciantes se quedaron esperando acceder a créditos para sobrevivir durante los meses más difíciles de la pandemia por la Covid-19, y para surtirse de mercancía para enfrentar los meses siguientes.

"Nosotros solo queremos saber si se nos va a prestar o no se nos va a prestar, así definitivamente que nos desengañen, que nos digan si no hay para nosotros", Paulino Cortez recalcó que lo que se pide es un préstamo reinvertir, seguir en funcionamiento los últimos meses del año, y para participar en la reactivación económica de la temporada.