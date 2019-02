Esperan afectación en los restaurantes. Afectan paros actividad económica

Matamoros, Tam.- Los paros que han hecho trabajadores de empresas refresqueras, de productos lácteos y embotelladoras de agua, podría comenzar a afectar a la industria restaurantera en esta frontera, aseveró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

Pablo Reyna Quiroga manifestó que estas empresas que son proveedoras de este organismo empresarial y no están haciendo la distribución normal de productos, por lo que pudiera haber escasez también en las tiendas de conveniencia. "Ellos por lo pronto están en espera de que se regularicen, pero mientras eso sucede se están abasteciendo del vecino municipio de Reynosa, por lo que deseó que se arreglen lo más pronto posible", dijo. Resaltó que esto está llegando a mayores, pues si bien estas empresas tienen sus contratos con el Sindicato de Jornaleros, están llegando a otros giros diferentes, y esperan que esto no contamine a otras áreas o a otro tipo de sectores que tuvieran correlación con este sindicato liderado por Juan Villafuerte Morales.

Comentó que si esta situación se prolonga, para la próxima semana estarían en una situación de desabasto de producto por falta de distribución de parte de estas empresas.

Agregó que están en busca de opciones y aunque no quieren llegar hasta las aguas frescas, pero si no hay más remedio así lo harán, "aunque varios compañeros dijeron que mientras no se pongan en huelga las cerveceras, todo está bien".