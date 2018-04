Esperan acreditación del Centro de Salud

La atenciones que podemos brindar en la dependencia son solo de primer nivel y no porque no estemos capacitados para realizar otro tipo de atenciones . Jorge Tamez Rodriguez, directivo

Mas sin embargo, las gestiones ya se realzaron desde hace algunos años atrás pero al no haber acreditado aun a la dependencia como un hospitales, tales tramites no se han podido cristalizar.

El director del Centro de Salud, Jorge Tamez Rodríguez, dijo que en ocasiones se han llevado a cabo partos en la clínica, pero muy esporádicamente y cuando llegan directamente de urgencia, es decir a punto de "reventar".

"La atenciones que podemos brindar en la dependencia son solo de primer nivel y no porque no estemos capacitados para realizar otro tipo de atenciones, sino que aún no estamos acreditados como hospital, pero al parecer en agosto la Secretaria de Salud nos dará esa acreditación y entonces todos los tramites de la construcción de u quirófano y una sala de expulsión se podrán llevar a cabo", externó Tamez Rodríguez.

Por otra parte el medico hizo mención de que las personas dejan mucho a la desidia la renovación y el nuevo trámite del seguro popular, lo cual es un grave error porque están desperdiciando todos los programas y los beneficios que este ofrece.

Manifestó que el seguro popular brinda atenciones hasta de tercer nivel, claro si se está dado de alta y con todos sus documentos en regla.

Por último añadió que muchos derechohabientes no han renovado su seguro popular y aun así no se les ha negado las atenciones en el Centro de Salud, pero lo correcto es que estén en regla con su documentación médica para evitar futuros problemas a la hora de atenderse.