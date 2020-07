Esperan a ´The Lion King´

Mientras que Broadway mantendrá sus puertas cerradas en lo que resta del 2020 por el brote de coronavirus en Nueva York, la temporada de The Lion King de Disney programada para diciembre en el Showcenter Complex de San Pedro sigue en pie y sin cambios, al menos por ahora.

Originalmente, la gira del premiado musical se reanudaría en el Tulsa Performing Arts Center del 11 al 29 de noviembre, pero en su sitio web anunciaron que se posponía para un futuro cercano y ya no arroja página para accesar a la compra de boletos.

De acuerdo al sitio Playbill, con la suspensión de Tulsa, sería San Pedro, México, el lugar donde volvería a arrancar el tour.

EN DICIEMBRE

En el Showcenter Complex esperan al rey de los musicales, visto por más de 100 millones de personas en el mundo, del 3 al 13 de diciembre.

"El status del evento es que nosotros no tenemos todavía información por parte de Broadway, estamos a la espera de lo que se diga. Lo tenemos programado normal, de momento todo sigue igual", indicó Caleb Guzmán, director de Marketing y Comunicación de Grupo GIM.

La siguiente parada, tras la cita con los regios, para The Lion King es en San Antonio a partir del 17 de diciembre, pero la venta de boletos para esas funciones aparece como pendiente.

DE GIRA

La gira del musical de Disney, ganador del Tony, comprende ciudades de Estados Unidos como Fort Worth, Nashville, Greensboro y Los Ángeles, de enero a junio de 2021.

Al inicio de semana La Liga de Broadway anunció que las actuaciones en la ciudad de Nueva York se suspenderán durante el resto de 2020 debido a Covid-19.

"Aunque es demasiado pronto para comprometerse con una fecha de regreso, los teatros de Broadway extienden el reembolsos e intercambios hasta el 3 de enero de 2021", informa Playbill en su sitio.

"Posteriormente, se anunciará una fecha oficial de devolución. Los cierres fuera de Broadway, Tour y Regional se realizan show por show", se indicó.

La visita de The Lion King de Disney forma parte de la temporada 20/21 de Broadway en Monterrey, que también incluye a STOMP y Roald Dahl´s Charlie at the Chocolate Factory.