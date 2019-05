Esperaba Golovkin más de 'Canelo'

Las Vegas, Estados Unidos.

La tercera llegará, el problema es que no se sabe cuándo ni dónde.



Gennady Golovkin acudió el sábado por la noche a la T-Mobile Arena a ver la pelea de "Canelo".



Tras 12 rounds parece que no le gustó lo que mostraron en el ring, mientras que Saúl Álvarez agradeció tener un fan de ese nivel.



"Esperaba más del 'Canelo, parecía que estaba en un sesión de sparring, me pareció una pelea aburrida por momentos", expresó el kazajo, que se sentó en las primeras filas de la T-Mobile Arena.



Golovkin regresará el 8 de junio en el Madison Square Garden ante el canadiense Steve Rolls, quien no figura entre los primeros clasificados de la división de los Medianos.



"No sabemos cuándo, se tiene que platicar, primero Golovkin debe enfrentar a su rival en junio", expreso Tom Loeffler, quien maneja el destino boxístico de Gennady.



Ahora, la visita de "GGG" a Las Vegas le agradó al mexicano Saúl Álvarez, quien derrotó a Daniel Jacobs la noche del sábado por decisión unánime.



"Qué bueno que me venga a ver, qué bueno que es mi fan", dijo el nacional. "Vamos a ver cómo se da todo, pero si la gente quiere volvemos a pelear, le ganaría de nuevo", puntualizó.



Saúl empató la primera vez con Gennady y en septiembre pasado le ganó por decisión.