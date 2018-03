ESPERA VOLVER AL TRI

El mediocampista de los Tigres, Jesús Dueñas, señaló que desea tener buenas actuaciones grupales e individuales en el torneo para seguir teniendo posibilidad de ser convocado a la Selección Nacional.

Dueñas, quien tiene ya varios meses sin ser convocado, luego de que en dos llamados no se pudo quedar en las concentraciones, expresó que aún tiene esperanzas.

“En lo personal seguimos trabajando, día con día, y haciendo muy bien las cosas. Yo creo que siempre va a haber chance, siempre y cuando juegues en tu equipo, siendo titular y sigas obteniendo logros en lo grupal y en lo individual creo que va haber mucha chance”, expresó Dueñas. El michoacano agregó que aún falta mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas rumbo a Rusia 2018.

“Todavía falta mucho, falta bastante, dos o tres meses es mucho tiempo y pueden pasar muchísimas cosas, ojalá y dios quiera y no haya lesionados ni nada”, añadió.

“Nosotros, y digo nosotros porque hay varios del equipo representando en la Selección, seguiremos trabajando y va a contar mucho que el equipo se meta en Liguilla y pelee por el título, incluso llegarías de la mejor manera y con actividad para hacer pretemporada para ir al Mundial y por eso es importantísimo seguir consiguiendo logros como equipo”.

Agregó que en su caso sí le sorprendió no ser llamado en las últimas convocatorias

“A lo mejor sorprendió porque no he ido a estas últimas dos o tres convocatorias, pero como siempre lo he dicho, la esperanza muere al último y yo seguiré trabajando al igual que mis compañeros para poder estar en la lista final, pero siempre nunca descuidando los colores de Tigres que tengo que defender a muerte cada fin de semana para poder estar allá”, expresó.

Agregó que en los dos casos que no acudió a los llamados, él le explicó al técnico su situación.

“Espero lo hayan entendido de la mejor manera porque sí asistí, pero me tuve que regresar a lo de mi hijo, pero ya había pasado otra situación que yo tuve personal”, declaró,

“Espero lo hayan entendido, pero a mi siempre me lo expresaron de la mejor manera que en su momento lo entendieron, no sé si en estas convocatorias me llegó a perjudicar, sólo él lo sabe”.