Espera Salud poder ejercer más de 8.2 mmdp este año

Cd. Victoria, Tam.- Lade la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, indicó que este año esperan ejercer un presupuesto superior a los 8 mil 200 millones de pesos entre aportaciones por parte dely del Estado, esto a pesar que a finales del año pasado fue solicitado un incremento del 15 por ciento en su anteproyecto de

Es decir, para el presente ejercicio fiscal la Secretaría de Salud esperaba contar con alrededor de 9 mil 770 millones 400 mil pesos, "pero ya está aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, para Salud fue aprobada la misma cantidad de recursos que el año pasado así que nosotros esperamos el mismo Presupuesto Federal".

Por parte de la Federación serán asignados 8.2 MMDP para este año mientras que el Estado aportará con 296 MDP lo cual sumaría la cantidad de 8.496 MMDP,"se decía que para el 18 íbamos a tener algún tipo de recorte y no hubo y para el 19 nosotros esperábamos el mismo presupuesto".

Molina Gamboa consideró que este presupuesto será suficiente para prestar los servicios de salud con el personal y la infraestructura actual, no obstante no aclaró si esto permitirá ampliar los recursos técnicos y humanos ya existentes, "lo que nos da el Gobierno Federal no alcanza para todas las metas y el Gobierno del Estado siempre ha colaborado con nosotros".