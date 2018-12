Espera Rocky Fielding su recompensa

Los Ángeles, Estados Unidos.

Fielding realizará la primera defensa del título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la pelea más importante de su carrera, pues será ante uno de los mejores libra por libra de la actualidad y en su presentación en Estados Unidos, por lo que espera una buena actuación.



"Es un gran desafío para mí el 'Canelo'. En el campamento todo ha ido bien, hice todo lo que pude, lo sacrifiqué todo y espero que valga la pena el 15 de diciembre", señaló el pugilista británico.



De 31 años y coronado el pasado 14 de julio cuando derrotó en Alemania a Tyron Zeuge, el monarca británico aseveró que pelear en las 168 libras, su peso habitual, será una ventaja respecto al tapatío, lo que quiere aprovechar.



"Soy un gran peso supermediano y él está subiendo de división, tendremos que ver cómo se va a adaptar, yo estoy bien en eso (el peso). No sé cómo será para él", indicó Fielding.



Además, destacó la calidad del mexicano, "es un peleador de primera categoría".



Fielding, quien ha estado en el mundo del boxeo desde los nueve años, disfruta el momento y lo hará todavía más cuando esté en el ring del Madison Square Garden y ante el nombre más grande del boxeo en la actualidad, "totalmente concentrado durante las últimas 10 semanas".



Aunque muchos auguran un triunfo del "Canelo" antes de completar la trilogía con Gennady Golovkin, una revancha con Floyd Mayweather o unificar sus títulos de las 160 libras, Fielding solo está concentrado en el mexicano.



"No puedes mirar más allá de tu próximo oponente, aunque depende de ellos, estoy totalmente centrado en el 'Canelo' y solo eso me importa, no lo que suceda con él, otros boxeadores o peleas. Solo debo estar preparado para el 15 y eso estoy haciendo", comentó.



Añadió que solo debe hacer lo que sabe para defender su cetro ante el mexicano, confiado de que puede imponerse,"me he preparado bien, estoy listo para dar todo".