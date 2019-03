Espera resistencia nuevas elecciones

Madero, Tam.- La dirigente del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, María de Lourdes Díaz Cruz "Lula" al visitar esta ciudad, dijo que sólo están esperando que se modifique el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo en el cual, a los sindicatos se les obligue a modificar los estatutos en el que se logre convocar a nuevas elecciones.

En rueda de prensa ofrecida este jueves en un restaurante frente a las instalaciones de la Sección Uno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicanos, "Lula" aseguró que no existe la toma de nota de las pasadas elecciones sindicales, las cuales calificó de irregulares.

"La democracia sindical se va a dar en nuestro sindicato de trabajadores petroleros y los charros sindicales van a salir", dijo.

Apuntó que además de desarrollarse una contienda interna electoral plagada de irregularidades, existe la represión en contra de los que encabezan la resistencia, en la que también se incluyen familiares y allegados.

"Ya son 20 compañeros los que tenemos golpeados, pero en el tema de la represión física también tenemos principalmente a los dirigentes... Ya tenemos amenazas por parte de los charros sindicales".

Aclaró que habrá nuevas elecciones, "porque los líderes charros petroleros están trabajando la contrainformación de que no va a haber elecciones, de que eso es una mentira de los disidentes... Nosotros no somos disidentes, nosotros somos resistencia democrática".

RESCINDEN A DOS EN LA SECCION 3

Asimismo, Díaz Cruz, denunció que en la Sección 3 de petroleros con sede en Altamira, les rescindieron su contrato a dos obreros que encabezaban la planilla Blanca en las pasadas elecciones.

Explicó que las jefaturas de personal y Recursos Humanos son quienes se han prestado a ejercer la represión en contra de la resistencia, "los charros sindicales no tienen toma de nota y como no la tienen, no tienen el fuero para ejercer dentro del sindicato y quienes están haciendo el trabajo sucio son jefes de personal y recursos humanos. Siempre han estado coludidos".

Martín Padrón, quien encabezaba la planilla Blanca de la Sección 3 en Altamira, aseguró que con trampas impusieron a Juan Hernández, "es un títere de Juan Silva nada más"

Explicó que con 25 años de antigüedad sólo faltó una falta mínima para que les rescindieran el contrato laboral, "ellos eran los que trabajaban conmigo en la planilla".

"Además todos los opositores a la planilla Verde, han sido castigados y hasta sus familiares no han sido contratados por instrucciones de Juan Silva Villanueva. Son más de 40 trabajadores que estamos en contra del sistema corrupto. Muchos son por acoso laboral".