Espera mamá recuperar a bebé secuestrado en Monterrey

Monterrey, México

Muchas adolescentes están esta semana pensando en los útiles escolares y en el regreso a clases, pero Fátima Nayeli Martínez, de 14 años, vive angustia y desesperación por el robo de su bebé y el asesinato de su esposo.



A tres días de haber presenciado el crimen de su marido y de ver cómo el homicida se llevaba a su bebé Decker Alexander, de 3 meses, Fátima Nayeli narra los momentos que vivió esa madrugada y la desesperación que hoy sufre por no saber nada acerca de su hijo.



Entrevistada en la casa de su mamá, la joven madre aún espera que aparezca su hijo.



"Quiero que me regresen a mi bebé. Él (quien se lo llevó) me dijo que lo iba a dejar con una señora y se fue con mi bebé", exclamó la joven, aún con el dolor de haber perdido a su esposo Óscar Uriel Martínez Gómez, de 18 años.



La madrugada del pasado sábado, el asesino, aún prófugo, Mario López Razo, de 50 años, llegó hasta la vivienda en donde dormía la pareja y el bebé, en la calle Azucena número 330, de la Colonia Prados del Nogalar, en San Nicolás.



López Razo, quien era cuñado de Martínez Gómez, atacó a éste con un martillo hasta matarlo y luego ató a Fátima Nayeli, para después tomar al bebé y huir del lugar.



"Estábamos los tres dormidos, yo y mi esposo, en nuestra cama, y el bebé en el portabebé, y él (López Razo) entró y fue cuando atacó a mi esposo; vi cómo le pegó con el martillo cinco veces en la cabeza.



"Yo pensé que también a mí me iba a matar, primero iba a acabar con él, ya me hacía muerta", relata la joven.



Fátima Nayeli comentó que el homicida, quien se robó a su bebé esa madrugada, antes de huir y de amarrarla a ella, le dijo que eso lo hacía por venganza y que el bebé se lo iba a dar a una señora.



"Sólo me dijo que se iba a llevar al niño y que eso lo hacía por venganza. Él me dijo que lo iba a dejar con una señora, y se fue con mi bebé", destacó la joven en un tono de desesperación.



Elidia Martínez Rocha, madre de Fátima Nayeli y abuela del pequeño Decker Alexander, dijo que su nieto no está registrado y que su hija va a cumplir años este jueves 14 de agosto.



"El niño no estaba registrado, en estos días iba a tener cita en el hospital para registrarlo".



Las autoridades de la Fiscalía General rastrean al presunto homicida y al bebé en el Estado de Michoacán, de donde es originario.



Ayer fue localizado el vehículo en el que huyó, en un monte cerca de Ramos Arizpe, Coahuila.