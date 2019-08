Espera Estado recursos federales; pero no muchos

Cd. Victoria, Tam.- El próximo mes el presidente Andrés Manuel López Obrador habrá de enviar al Congreso de la Unión el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año en el cual se basarán los diputados y senadores para hacer la planeación de como serán gastados los recursos públicos en 2020, en ese sentido el Gobierno del Estado reveló que se tienen pocas expectativas de obtener recursos para grandes proyectos de infraestructura en esta entidad.

"No son muy alentadores, no vemos por parte del Gobierno central que tengan mucho ánimo de apoyar prácticamente los proyectos que se tenían encaminados no solamente en Tamaulipas, en muchos otros estados del país", comentó el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, "pareciera ser que ellos traen su agenda, una agenda que no va de la mano con el dinamismo que llevan muchos estados del país".

El mandatario estatal recalcó que al parecer la mayor parte de la inversión pública se estará concentrando en la zona sur del país dejando de lado a entidades como Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas. No obstante, aseguró que el Gobierno del Estado continuará atrayendo la inversión para la generación de empleos y el desarrollo.