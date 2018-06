Espera conquistar al público como ´La Reina del Tex-Mex´

Ciudad de México.- Maya Zapata puede decir poco o nada de su papel en "El secreto de Selena". La actriz es la encargada de darle vida a "La Reina del Tex-Mex" en la serie que producen los canales Telemundo y TNT.

Sin embargo, con el furor que ha ocasionado "Luis Miguel: la serie", la historia de la cantante busca tener un mismo impacto.

La actriz dijo que trata de no llenarse la mente de eso y prefiere seguir en el presente.

"No pienso en esas cosas- El futuro no lo conocemos, es puritita imaginación. Yo prefiero quedarme en el presente, en lo que estoy haciendo ahorita. Lo que suceda después ya no está en mis manos. Sin embargo, claro que me gustaría muchísimo que la gente entendiera cosas y que lo haga a través de mi trabajo", comentó la actriz, quien recientemente festejó 150 funciones de la puesta en escena "Lo que queda de nosotros".

Pero Zapata reconoció que los fans de Selena también son apasionados y desea que disfruten de su trabajo. "Ojalá les guste, me encantaría. Pero al final es a la gente a la que le gusta. Me encantaría enfrentarme a un público maduro".

LA TRAMA

El elenco de la producción incluye a Damayanti Quintanar, quien interpretará a Yolanda Saldivar, la amiga y verdugo y Sofía Lama realizará el papel de la periodista de Telemundo y autora María Celeste Arrarás.

Arrarás aportó la historia basada en su libro "El secreto de Selena", para la producción de 13 episodios de una hora que además es una realización de BTF Media, creadores de la serie "Hasta que te conocí", que contó la vida de Juan Gabriel.

Zapata ha sorprendido con su caracterización de Selena de la que dice, le han prohibido hablar.

La bioserie es una coproducción de Disney Distribution Latin America, Moconoco y Latin We, dirigida por Alejandro Aimetta y Natalia Beristain. (SUN)