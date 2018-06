Espera a la cigüeña

Ciudad de México.

Con romántica fotografía, la cantante y actriz Hilary Duff anunció en su cuenta oficial de Instagram que está embarazada de una niña.

Hilary Duff es conocida por ser protagonista de la famosa serie de "Lizzie McGuire" de Disney y por películas como "Cheaper by the dozen" y "A Cinderella story". En cuando a su vida personal, estuvo casada Mike Comrie, ex jugador de hockey. Al principio la separación se dio en términos amigables, pero después el deportista pidió la custodia de Luca, el pequeño hijo que tuvo el matrimonio. Más tarde, las diferencias se disiparon y hoy la ex pareja lleva una relación cordial.

"Mike y yo estábamos muy enamorados al conocernos. Sólo queríamos casarnos. Yo estaba trabajando desde los 11 o 12 años, así que casarme joven parecía lo correcto para mi. Quizás no lo fue, pero fuimos felices la mayor parte del tiempo. No obstante, las cosas no marchaban bien como para permanecer juntos, aunque todavía hay mucho amor. Simplemente no nos llevamos tan bien como solíamos hacerlo. Tengo mucha suerte de que él sea como es, de que yo sea como soy y de cómo hemos decidido manejar esto", declaró Hilary al respecto.

Ahora parece ser que la también cantante de 30 años ha recuperado la fe en el amor al lado del músico Matthew Koma, con quien tendrá una niña.

"¡Adivinen qué chicos! @matthewkoma y yo hicimos nuestra propia princesa y no podríamos estar más emocionados", publicó Duff ayer en Instagram.