Espera Cárdenas propuestas más que descalificaciones

Debido a que hasta ahora el proceso de precampañas y de intercampañas se ha caracterizado por las descalificaciones, el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, espera que no sea la característica de todo el proceso electoral.

Si existen irregularidades o ilícitos, las autoridades deben sancionarlas, así lo aseguró el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), previo al inicio del Seminario y Presentación del libro “México 2018: la responsabilidad del porvenir”.

“Hasta este momento lo que vemos son, principalmente, descalificaciones de unos hacia otros; yo espero que no sea eso lo que caracterice este proceso electoral, que tengamos propuestas y, bueno, si hay cualquier irregularidad, cualquier ilícito, pues ahí está la autoridad para sancionarlos, si es que así procediera”.

Entrevistado antes de participar en un seminario político, Cárdenas Solórzano aclaró que está a la espera de que alguno de los candidatos sugiera la posibilidad de revertir las reformas en materia energética para definir por quién votaría.

“No tengo candidato en este momento. No sé quién vaya a estar en la boleta electoral y he dicho que esperaré a ver quién toma un compromiso público respecto a la necesidad de revertir las reformas constitucionales en materia de energía en los artículos 25, 27 y 28”, explicó.

Cuando al ingeniero se le preguntó si percibía un uso faccioso de la PGR en contra del precandidato presidencial, explicó que como no figura en ninguna de las campañas no podía estar en condiciones de señalar que sí o que no.

En la presentación de la obra, encabezada por Raúl Gutiérrez Muguerza, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C. (IDIC) y CEO de DeAcero; Cárdenas Solórzano, de la Fundación para la Democracia Alternativa y Debate; Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Silvia Giorguli Saucedo, presidenta de El Colegio de México, reflexionan sobre el Nuevo Proyecto de Nación para México.

En la edición del libro participaron el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C. (IDIC), en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y El Colegio de México.

Además, analizan sobre la realidad que vive el país en la inmediatez donde se le tiene confinada, tanto para comparar lo alcanzado con el mundo que lo rodea en esta segunda década del siglo.