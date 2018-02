Especulan embarazo de Cameron Diaz

Cd. de México.- La actriz Cameron Diaz podría estar a la espera de su primer hijo, publicó este viernes el diario El País.



Las especulaciones, sin confirmar de manera oficial, comenzaron luego de que RadarOnline captara a la actriz con un vestido muy holgado.



De acuerdo con varios medios, la estrella de Los Ángeles de Charlie sueña con la maternidad y, junto con su pareja, ha recurrido a diferentes métodos, como la fecundación in vitro.



La revista In Touch publicó declaraciones de un amigo cercano a la estrella en las que confirma que la protagonista de Locura de Amor en Las Vegas quiere ampliar su familia.



"Ha pasado por momentos realmente difíciles pensando que la maternidad tal vez no era para ella, pero nunca ha perdido la esperanza de que algún día se convertiría en madre. Cameron y Benji querían aumentar la familia prácticamente desde el día que se casaron. Pero quedarse embarazada ha sido un proceso largo y complicado. Está entusiasmada y les ha dicho a sus amigos que nunca ha sido más feliz", publicó la revista.



Cameron Diaz y Benji Madden se casaron en secreto en 2015.