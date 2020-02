¡Espectaculares!

La gran noche de los Premios Oscar 2020 en el Dolby Theatre arrancó con un show musical a cargo de Janelle Monáe, quien abrió la edición número 92 de la premiación de la Academia de Artes con un mix de temas de su último álbum, Dirty. De su presentación también participó Billy Porter, quien cantó una parte de la canción I´m still standing, de Elton John.

Sorprendió con su presencia en el escenario el cantante Eminem, quien cantó el tema Loose yourself, al terminar su interpretación, todos los presentes se pusieron de pie para aplaudirlo, Randy Newman, quien sentado en su clásico piano interpretó el tema I can´t let you throw yourself y Cynthia Erivo, interpreto el tema Stand up, de la película Harriet.

El momento musical más esperado de la noche llegó de la mano de Elton John, quien sentado en su piano de cola rojo interpretó el tema I´m gonna love me again, de Rocketman, la película basada en su propia vida.