Espectacular mancuerna

El lanzamiento, llamado "Let Me Be In My World Nighttime", viene con una nueva zapatilla de cuero Cardi B Classic Leather metálica, así como una línea de ropa completamente nueva.

IRREVERENTE

Esta colección creada junto a la estrella norteamericana del rap, conocida por su estilo relajado e irreverente, combina color y brillo con los estilos clásicos de la marca.

Haciendo lucir un look casual, elegante y a la moda combinando estas piezas con unos jeans o una playera o, por qué no, un blazer o una chamarra.

"Puedes usar los tenis para ir al gimnasio y practicar deportes o actividades que requieran que estés cómoda, pero también puedes combinarlos con otras prendas que se adapten a tu día a día y destacarte con un estilo versátil y elegante diseñado con materiales de alta calidad", asegura Reebok en su sitio web.