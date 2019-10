La cantante mexicana Natalia Lafourcade vuelve a subirse a los escenarios y lo decidió con una gira por Estados Unidos que la trajo a Payne Arena de Hidalgo, Texas, pues tras haber anunciado hace un año su retiro temporal, regresa a cantar mejor que nunca a sus fieles seguidores.

En un show muy personal Natalia Lafourcade sigue cosechando éxitos en Estados Unidos, para muestra el recital que ofreció la noche del viernes en Hidalgo, Texas donde se congregaron sus fans para cantar y bailar al ritmo de la cantante jarocha marcaba.

FESTÍN MUSICAL

Fue casi a las 21:00 horas que dio comienzo el festín musical con Mi Tierra, la cantante se hizo acompañar de 8 músicos, en los que destaco una sección de metales que mostraron en varios solos su majestuosidad musical.

Después llegaron melodías como Tu Me Acostumbraste, Soledad y El Mar, Que He Sacado con Quererte, Hasta La Raíz, Ya que no Te Puedo Querer y Lo que Construimos, la cantante en todo momento estuvo interactúando sonriente con su público.

Además Lafourcade mostró sus habilidades musicales ejecutando varios instrumentos en el escenario pero sin duda el mejor de ellos su voz que no tiene comparación.

CONMUEVE

La interprete conmovió a los asistentes con sus interpretaciones de las canciones que conforman sus discos, entre ellas Amor de Mis Amores, Elefantes, Casa, En el 2000 y Mi Lugar Favorito.

Lafourcade se llevó las palmas de todos los presentes y los mantuvo de pie al público en buena parte del show donde se dejaron escuchar melodías como Que La Vida Vale, Soy Lo Prohibido, Quiéreme Negrito, Tu Si Sabes Quererme, Danza de Gardenias y Nunca es Suficiente.

La recta final estuvo a cargo de canciones como El Triste , Para Que Sufrir y Ya no vivo por Vivir; siendo así que dejo un muy buen sabor de boca a todos sus seguidores que disfrutaron de principio a fin este espectacular concierto.