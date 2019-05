ESPECTACULAR

Hidalgo, Tx.

El compositor, cantautor, actor, autor y activista Sting nacido en Newcastle, Inglaterra, reconocido por haber sido parte de la alineación de The Police desde 1977 llegó al State Farm Hidalgo Arena el viernes 10 de mayo, en donde sus fieles seguidores abarrotaron el recinto desde temprana hora.

Fue en punto de las 21:00 horas que dio inicio este extraordinario concierto que contó con coros y músicos en vivo que enmarcaron la actuación de este músico y cantante que ha marcado toda una época y que llegó la noche de Día de la Madres en México, para deleitar al publico de ambas fronteras.

El artista británico subió al escenario con sus canciones entre las que se pudieron escuchar Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle entre otros, todos acompañados por una banda de rock que fueron el marco perfecto a cada interpretación, además de contar con un vanguardista escenario con lo más nuevo en iluminación dando por resultado la noche perfecta.

UNA LEYENDA MUSICAL

Sting se trasladó a Londres en 1977 para formar el grupo The Police junto con Stewart Copeland y Andy Summers. La banda lanzó cinco álbumes de estudio, ganó seis premios Grammy y dos BritAwards y fue además incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003.

Como uno de los artistas solistas más importantes del mundo, Sting ha recibido otros once premios Grammy, dos BritAwards, un Golden Globe, un Emmy, cuatro nominaciones al Oscar (incluida la nominación de 2017 por TheEmptyChair" de Jim: La Historia de James Foley), una nominación al premio Tony, el Premio de la revista Billboard Century y el de la Persona del Año MusiCares 2004.

Siguiendo a su álbum muy aclamado por la crítica 5th & 9th, Sting y Shaggy lanzaron un álbum colaborativo, con influencia isleña, titulado 44/876, recogiendo las muchas y sorprendentes conexiones de sus músicas, por el que recibieron recientemente un Premio GRAMMY al Mejor Álbum de Reggae.

Hubo más canciones en la velada como: 44/876,

Oh Carolina / We´ll Be Together, If You Can´t Find Love, Walking on the Moon (The Police cover) y Fragile (Sting cover) entre muchos más éxitos que se hicieron presente en esa espectacular noche con un icono del rock a nivel mundial.

Millonarias ventas

A lo largo de su prolífica carrera, Sting ha vendido cerca de 100 millones de álbumes, tanto de su trabajo con el grupo The Police, como de su carrera en solitario. Además ha aparecido en más de 15 películas; ha sido productor ejecutivo de la aclamada A Guide to RecognizingYourSaints, y en 1989 protagonizó TheThreepenny Opera, en Broadway.