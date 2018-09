Espectacular Arena y Sol

Edinburg, Tx.

Con ayuda de la serie Luis Miguel se convirtió nuevamente en tema de conversación y para muestra el lleno total que logró anoche en Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas en donde con su concierto "¡México por siempre!" inauguró el recinto musicalmente hablando.

PRIMERO EL ASTRO REY

Sin precedentes más de 9 mil personas aplaudieron al "Sol de México" quien arrancó esta velada con Si Te Vas pero desde que piso el escenario provocó la euforia total de los asistentes que lo ovacionaron ante su imponente presencia, Luis Miguel continúo con sus éxitos entre ellos Amor, Amor, Amor, Culpable o no, Por debajo de la mesa, Hasta que me Olvides, Palabra de Honor, No sé tú y Un hombre busca una mujer.

CORO MONUMENTAL

El público no cesó de cantar por lo que con emoción Luis Miguel agradeció al público su presencia y dijo "Esto es para ustedes", pues en todo momento contó con un monumental coro, que se sumó a sus tres coristas y 8 músicos.

Esta noche fue de éxitos, todos los temas que interpretó por más de dos horas fueron hits en la radio, entre ellos Fría como el viento y Tengo todo excepto a ti; pero lo mejor fue cuando resonó el mariachi para interpretar La fiesta del mariachi, Soy lo prohibido, Serenata huasteca, El Balajú, La Bikina y Sabes Una Cosa, entre otras, sin duda fue la parte más emotiva y alegre de la noche.

Y para cerrar esta noche en donde "El Sol" brilló como el astro rey que es, llegaron melodías como Mujer de fuego, No me puedes dejar así, La incondicional, 2 enamorados, Directo al corazón, Suave y Decídete, para dar por concluido este espectacular show donde también se escucharon Los muchachos de hoy, Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul, Isabel y Cuando calienta el sol Y fue así como el "Sol" brilló en la primera noche en Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas, terminando a las 23:25 horas.