Especialistas creen que le lloverán ofertas a Osorio

Moscú, Rusia.

Las ofertas le lloverán a Juan Carlos Osorio tras el Mundial, así lo ve el especialista en coaching deportivo Imanol Ibarrondo, un hombre cercano al técnico del Tricolor.



La pregunta consiste en saber si al colombiano le interesa seguir con la Selección Mexicana.



"No tengo ni idea. Creo que él está tan enfocado en Corea ahora mismo que no dedica ni un átomo de energía a pensar en lo que va a hacer o dejar de hacer.



"Él es muy honesto, si hubiera tenido ofertas habría dicho que no a todo. A final es un entrenador que se lo van a rifar porque es muy bueno y ofertas no le van a faltar, ojalá pueda tener la oportunidad de decidir qué es lo que quiere hacer con su futuro", mencionó Ibarrondo.