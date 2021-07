Especialistas analizan daños que generará el Tren Maya

Gasparello, maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, explicó que el proyecto para la creación del libro surgió hace aproximadamente dos años y medio, luego de que tuvieran conocimiento del inicio de la construcción del megaproyecto.

Entre las problemáticas que abordan en el libro, dijo la especialista, están los impactos que generará la industria turística, las posibles implicaciones que tendría la "turistificación de zonas y territorios todavía marginales", entre otros problemas que se observan por la realización del Tren Maya. ?"Lo que intentamos en este libro es perfilar escenarios a partir de lo que ya hay y podemos observar los territorios que serían impactados por este megaproyecto", dijo Gasparello, esto "para alertar de lo que podría suceder si se sigue pisando el acelerador de este megaproyecto que definimos como un gran peligro para los pueblos y territorios".

El libro "Pueblos y territorios frente al Tren Maya" fue presentado en un encuentro virtual en el que participó la economista Ana Esther Ceceña, quien indicó que el Tren Maya no será para pasajeros, sino más bien de carga, esto porque los trenes de pasajeros no son rentables.

"Lo que está pensado para este proyecto es un tren de carga que acompañe al tren de pasajeros. La parte rentable será la parte de carga", sentenció Ceceña, economista que también habló sobre las características del suelo por el que pasará el Tren Maya: "Es un suelo poroso, calcáreo, y más allá de que tenemos muchos datos de descarrilamiento de trenes, en este caso yo pensaría que no se tardará tanto como la Línea 12 (del Sistema de Transporte Colectivo Metro), sino muy probablemente en sus primeros momentos tendrá problemas de hundimientos o descarrilamientos o resquebrajamientos de cualquier tipo".

Sobre el tramo que va de Cancún a Tulum, las autoridades han señalado será volado, esto, dijo Ceceña, por las características del piso, aunque cuestionó: "¿dónde van a incrustar los pilotes (que sostendrán el tramo elevado)? Es todavía más riesgoso hacerlo de esta manera y se insiste en que el tren va".

En su intervención, la economista retomó los dichos de las autoridades de que ese megaproyecto no provocará daños al medio ambiente; sin embargo, "lo que vemos en el recorrido del tren y lo documentado en el libro es justamente lo contrario".

Esa idea fue apoyada por Pedro Uc Be, escritor y defensor del territorio maya originario de Yucatán, quien recalcó la importancia que tiene el libro Pueblos y territorios frente al Tren Maya, pues gracias a su contenido se llena un vacío.

"Hay mucha gente se ha ido con esta forma dogmática de aceptar y valorar y creer como verdad los discursos que se dicen desde un partido político, desde el poder o desde la empresa y esto es justamente lo que nos ha dividido en la península de Yucatán. Lamentablemente hay muchas personas que desconocen el fondo de estos megaproyectos, de los daños que van a generar y lo peor, es que ellos creen que los desinformados somos nosotros. Entonces, el libro viene a suplir una necesidad", dijo Uc Be.

El escritor yucateco expuso el problema de despojo que genera la construcción del Tren Maya, pues "en realidad cuando miramos un proyecto de esta naturaleza, no nos miramos como pueblos mayas dentro de los beneficiados de este proyecto. No podemos mirarnos así, toda vez que los beneficios están pensados y organizados para los empresarios y peor todavía, cuando se nos dice oficialmente que los beneficiados serán los militares".

Asimismo, señaló que hay una serie de contradicciones en el papel que juegan los indígenas en la realización del megaproyecto: "Lo que ha pasado con los pueblos indígenas es que se ha hecho un uso político de su figura, de su imagen, con el famoso bastón, con la promoción al folclor y al exotismo, pero que no tiene nada que ver con el respeto a nuestros derechos. No es un asunto de discurso y crítica, es un asunto de despojo, de vida y muerte, y a nosotros nos ha tocado sufrir la muerte. Lamentablemente nuestra voz no se ha querido escuchar, como en el pasado donde se nos ha dicho ´ni les veo ni les oigo´".

En su intervención, el investigador Luis Alberto Martos expresó que no le causa tanta "preocupación" la obra, sino más bien, le preocupa lo que viene después: "¿Cuántos sitios van a quedar afectados por la traza y quedarán expuestos al saqueo? E incluso, con las estaciones (del tren) se van a detonar asentamientos o poblaciones nuevas, van a crecer y se van a comer los vestigios arqueológicos".

¿Problemas sin solución?

Durante la presentación del libro "Pueblos y territorios frente al Tren Maya", Pedro Uc Be indicó que por lo general, los megaproyectos responden a ciertos intereses y el Tren Maya no es la excepción. ?"No se piensa en cómo nacionalmente vamos a plantear un proyecto que beneficie a todos, tanto a locales como al país entero. Esto es un proyecto que se pensó desde afuera y que ha venido de gobierno en gobierno intentándose hacer sin que a los peninsulares y menos a los mayas se les comente, consulte y tome en consideración", dijo el escritor.

Uc Be fue cuestionado sobre si pudiera haber una especie de conciliación entre el proyecto y los pobladores; sin embargo, respondió que no lo ve como una posibilidad, pues "es un asunto ya decidido", además de que no se hizo la consulta como debe ser.

El libro coordinado por Giovanna Gasparello y Violeta Núñez tendrá una presentación presencial el 4 de septiembre, a las 13 horas, en el café La sombra del Sabino, ubicado en Tepoztlán, Morelos.