´Espanta´ Halloween crisis: todos compran

El Día de Brujas que se conoce en la frontera como Halloween, se ha convertido en una tradición que comerciantes también le sacan jugo, con venta de disfraces de moda y todo tipo de artículos para festejar este 31 de octubre.

MÁS DE 3 MIL DISFRACES

Uno de los más tradicionales y que tiene 16 años de servicio, es Disfraces Familia Adams Cruz, que se encuentra en la colonia La Cañada y que tiene a disposición más de 3 mil disfraces para todos los gustos y tallas.

Todo el año mantiene abierta sus puertas, pero particularmente la noche de brujas representa mayor venta, ya que los chicos y grandes buscan los disfraces de moda.

Actualmente los más buscados son los de 'La Casa de Papel", serie original de Netflix, que ha tomado auge entre los televidentes; "La Monja", que trae hasta biblia; 'Jason', personaje principal de la franquicia "Viernes 13", pero los que siempre piden son "Chucky, El Muñeco Diabólico", el Hombre Araña y de piratas.

"Es una tradición americana, pero por la diversión, por todo lo que está pasando de violencia, pues jalamos algo para divertirnos, es un sueño hecho realidad y es mi pasión y se refleja en la gente que se van bien contentos", dijo Ángela Cruz, propietaria del negocio.

Para los que no tuvieron tiempo de comprar, la venta estará abierta hasta las 12:00 de la noche, pero además no solamente tienen venta de disfraces, si no que también los rentan a un precio módico.

"Un disfraz que te costaba mil pesos, ahora te cuesta la renta en 200 y 300 pesos y eso es considerable la baja en precios, te sirve a ti, me sirve a mi porque ya no voy a invertir, todos ganamos, desde el año pasado estamos con renta y funcionó muy bien", expresó.

Diariamente se abre desde las 10:00 horas y permanece abierto hasta las 23 horas, dependiendo, o en su caso hasta que se vaya la gente.

"Hay para todas las tallas, todos los estilos en venta o renta", recalcó la comerciante Ángela Cruz.

NO A DISFRACES. Piden retomar actividades mexicanas.

Por Viviana Cervantes

viviana.cervantes@elmanana.com

Rodolfo González, director de Turismo y Comercio de Reynosa, hizo un llamado a los padres de familia para evitar la celebración de Hallowen y optar por tradicional Día de Muertos.

Dijo que es necesario retomar el tema de la unión familiar y valores en la sociedad.

"La mercadotecnia en la frontera les ha sido útil en este tema, desafortunadamente en esta fiesta lo que menos se promueve son los valores o la buena convivencia, se opta por fenómenos de los que nadie se sentiría orgulloso como estos disfraces alusivos a criminales o a personajes de terror".

Por eso consideró que esta temporada es ideal para promover la colocación de altares a seres queridos que ya fallecieron, el investigar los significados de cada elemento, ropa y alimentos tradicionales en el marco al Día de muertos. "Es una cultura que tenemos los mexicanos y que en usos y costumbres nos hace mucha falta, por ejemplo en el centro y sur del país si se da mucho este festejo, aquí en la zona fronteriza desafortunadamente no, por la cultura a la que nos exponemos del otro lado".

El plan...

Desde el día de hoy a las 16:00 horas partirá el tradicional desfile de catrinas desde la zona ferrocarrilera acompañados de música y de un cuadro folclórico originario de Veracruz.

Al mismo horario habrá presentación de grupos musicales en la plaza principal. "No hay que dejar de hacer estas actividades, de acuerdo con la organización mundial de turismo estamos en el lugar número 6 de desplazamiento de este tema, hay que promover estas fiestas prehispánicas, que surgieron de nuestros antepasados para seguir recordando a quienes en vida nos acompañaron y guiaron".





LA FIESTA CATÓLICA es el 1 de noviembre para adorar a los santos.

Por Viviana Cervantes

viviana.cervantes@elmanana.com

El padre Jesús García, encargado de la parroquia La Medalla Milagrosa, informó que el Papa Francisco envió una carta a los líderes católicos en la que llama a quienes celebran Halloween como "mediocres" y "huecos", debido a que esta festividad tiene como fin adorar al diablo, promover las faltas de respeto ó burlas a crímenes, dejando de lado los valores y enseñanzas del catolicismo.

"En ella critica a todos los católicos, los llamada "mediocres", vacíos, influenciados, porque ve que a nivel mundial no se nota la presencia del católico en estas fechas, porque este se ve influenciado con cosas malignas con disfraces y con películas que no glorifican ni nutren la espiritualidad".

Hizo un llamado a los padres de familia para incentivar en los menores la celebración del próximo primerode noviembre conocida como "Día de todos los santos" en la que también los niños salen a la calle disfrazados y piden dulces.

Solo que a diferencia de la ropa obscura, cuernos y mascaras, quienes participan se visten de Santos, virgenes e imágenes religiosas.

"En Reynosa se nos están olvidando que el verdadero sentido de estas fechas es la promoción al amor, a la unión, a la fortaleza, al respeto, somos un pueblo muy fuerte que diario atraviesa por situaciones de violencia, hay que dejar de promover eso y que los niños dediquen su vida a adorar a Dios".