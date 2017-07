España aprende a ganar medallas

Desde los Juegos celebrada en la capital catalana, los deportistas españoles han logrado 122 medallas en siete Juegos Olímpicos: Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.



Hasta ese momento, España tan solo había logrado 27 medallas de las 149 totales en dieciséis Juegos Olímpicos comprendidos entre 1900 y 1988.



La progresión exponencial que ha tenido el deporte olímpico español en las últimas dos décadas y media hace que los siete Juegos comprendidos en este periodo ocupen las siete primeras posiciones del medallero histórico nacional.



Con Barcelona 92 en una clara primera posición, con 22 medallas y 13 oros, el podio del medallero lo completan Atenas 2004 y Beijing 2008.





Edición / Medallas (Oros/Platas/Bronces)

Barcelona 1992 / 22 (13/7/2)

Atenas 2004 / 20 (3/11/6)

Beijing 2008 / 18 (5/10/3)

Río 2016 / 17 (7/4/6)

Atlanta 1996 / 17 (5/6/6)

Londres 2012 / 17 (3/10/4)

Sydney 2000 / 11 (3/3/5)

Moscú 1980 / 6 (1/3/2)

Los Ángeles 1984 / 5 (1/2/2)

Seúl 1988 / 4 (1/1/2)

Montreal 1976 / 2 (0/2/0)

París 1900 / 2 (1/1/0)

Amberes 1920 / 2 (0/2/0)

Amsterdam 1928 / 1 (1/0/0)

Londres 1948 / 1 (0/1/0)

Helsinki 1952 / 1 (0/1/0)

Los Ángeles 1932 / 1 (0/0/1)

Roma 1960 / 1 (0/0/1)

Múnich 1972 / 1 (0/0/1)

Atenas 1896 / 0 (0/0/0)

París 1924 / 0 (0/0/0)

Tokio 1964 / 0 (0/0/0)

México 1968 / 0 (0/0/0)

San Luis 1904 / No participó

Londres 1908 / No participó

Estocolmo 1912 / No participó

Berlín 1936 / No participó

Melbourne 1956 / No participó