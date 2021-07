España y una derrota que no duele tanto

Con solo 18 años, Pedri se adueñó del mediocampo español en el Campeonato Europeo, jugando de entrada todos los partidos y lanzando la mayoría de los ataques. Sus cualidades y su liderazgo en su primer torneo grande ayudaron a España a llegar a las semifinales.

"¿Alguien se ha fijado en la Euro que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri?", declaró el técnico de España Luis Enrique.

"Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en Eurocopa, Mundial o Juego Olímpicos. No lo ha hecho ni don Andrés Iniesta", comentó.