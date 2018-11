España se impone en los Emmy

Ciudad de México

La televisión internacional estuvo de fiesta. Anoche se dieron a conocer a los ganadores de la 46 edición de los International Emmy Awards en una ceremonia que se realizó en el Hotel Hilton de Nueva York.

En una noche en la que se premió a lo mejor de la televisión a nivel mundial, la española La casa de papel fue la ganadora en la categoría de Mejor Serie Dramática. La producción que ha tomado al mundo por sorpresa se impuso a otras tres para coronarse ante mil personas que se dieron cita en el evento.

En la ceremonia, la serie se impuso a Inside Edge, de la India; Um Contra Todos - Season 2 (One Against All), de Brasil, y Urban Myths, de Reino Unido.

PRESENTES EN LA GALA

El creador de la serie, Álex Pina así como la directora de ficción de Atresmedia, Sonia Martínez, estuvieron presentes en la gala en donde recogieron el galardón, ya que la serie ha logrado colocarse como una de las favoritas a nivel mundial. Narrar las andanzas de ocho ladrones que toman rehenes y se resguardan en la Fábrica Nacional de Moneda de España mientras el líder de la banda manipula a la policía para cumplir con su plan, fue suficiente para salir vencedora.

Además, el productor, escritor y director Greg Berlanti fue honrado con el galardón Founders Award por la International Academy of Television Arts & Sciences (IATAS -Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión), que otorga estos premios. Esto se debió a que el productor de series como Titans, Arrow y The Flash, entre otras ostenta el récord por la mayor cantidad de producciones al aire (11 en total) al mismo tiempo.

RESUENAN

Bruce L. Paisner, Presidente y CEO de la mencionada institución, señaló a través de un comunicado, que el galardón le fue entregado por la manera en que sus personajes resuenan a nivel internacional.

"Greg Berlanti es un productor renacentista, cuyos espectáculos y personajes tienen el poder único de hacer eco con el público global de todos los géneros y características demográficas", destacó.

Sullivan Stapleton, protagonista de Blindspot —uno de los shows de Berlanti— y la productora de éxitos como The Vampire Diaries, The Originals y Legacies, Julie Plec, fueron los encargados de presentar el video en el que se hizo un recuento de los logros de Berlanti.

20 PAÍSES NOMINADOS

Fueron 20 países los nominados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión a esta entrega de premios, de los cuales salieron 44 nominados en 11 categorías.

"Para la gente que trabaja en la industria de la televisión alrededor del mundo, este es el mejor de los tiempos. A pesar de los cambios y la incertidumbre que nos rodea, la programación prospera. Felicitamos a los ganadores por hacer la televisión mejor", agrego L. Paisner en la misiva.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión es una asociación de unas 500 compañías de televisión de 60 países.

México con las manos vacías

Los mexicanos se fueron con las manos vacías. Ni Paquita la del Barrio, las verdades bien cantadas ganó en la categoría de Telenovela, ni Club de cuervos en la de Comedia, ni Top Chef México como Mejor Programa No Guionizado de Entretenimiento.