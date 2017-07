Es misión imposible fichar a Cristiano Ronaldo

"No nos hemos planteado fichar a Cristiano en ningún momento. Nunca lo hemos pensado porque es un jugador demasiado importante en un club con gran poderío económico.



"No habia razones para pensar que quisiera marcharse y no soy defensor de que un club pierda el tiempo con misiones imposibles. Por eso nunca nos lo hemos planteado", dijo "Mou" tras el triunfo de su equipo ante el Galaxy 5-2.



Antes de la Copa Confederaciones, el atacante portugués del Real Madrid se enojó por ser acusado de deber impuestos y se rumoró que abandonaría el club merengue.



Ronaldo ganó la Liga y Champions League con el Real Madrid la temporada pasada, siendo vital para ambos títulos.



Sobre un fichaje que sí ha buscado el United, el de Álvaro Morata, Mourinho dijo que no han llegado a un acuerdo con el Real Madrid.



"Si Morata puede acabar en el United es una pregunta para Florentino y José Ángel Sánchez y no para nosotros. El Madrid es quien pone el precio como ya dije y no hemos llegado a un acuerdo.



"Me da muchísima pena porque es un jugador que ha llegado conmigo y ha debutado conmigo y disfruté mucho de su evolución. Pero ha sido así y veo muy difícil que pueda terminar con nosotros", expresó.