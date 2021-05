Esmé Bianco demanda a Marilyn Manson por violación y tortura

CIUDAD DE MÉXICO, abril 30 .- Según los documentos obtenidos por TMZ, la actriz conoció al rockero en 2005, y en 2007, tras el divorcio de Marilyn, el cantante le hizo sus primeras insinuaciones sexuales pidiéndole fotografías desnuda. Bianco sostiene que Manson usó drogas, fuerza y amenazas para obligarla a realizar actos sexuales en múltiples ocasiones.

En 2009, Manson la llevó en avión a Los Ángeles, supuestamente para filmar un video musical para su canción "I Wanna Kill You Like They do in Movies". La actriz relata que al llegar se enteró de que no había equipo de filmación, sólo estaba Manson, quien esperaba que se quedara con él y estuviera disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y usara lencería como su "disfraz".