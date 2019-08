Esfuman en escuela dinero de las cuotas

NOTICIAS RELACIONADAS En peligro la enseñanza, por falta de electricidad

Pese a que más de la mitad de los docentes de la Secundaria Número 4 en Reynosa Marte R. Gómez han presentado quejas contra el director y la subdirectora del plantel exigiendo la remoción de sus cargos por denuncias como el mal uso de sus labores, ser los responsables de crear un ambiente conflictivo, carecer de transparencia en la rendición de cuentas, entre otras, los acusados siguen en funciones.

De acuerdo a oficios presentados en junio y de los que EL MAÑANA tiene copias, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Codhet), la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han recibido oficios firmados por 51 miembros de la planilla laboral sin que hasta el momento existas respuestas.

Los maestros, quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias indicaron que el problema surgió en el 2018.

"El Director se llama Fernando Gallardo Guerrero y la Subdirectora es Bertha Lilia García Guevara, ambos tienen varios detalles que no nos gustan, por ejemplo no sabemos a dónde va el dinero que ingresa de las cuotas, los estudiantes pagan mil 200 pesos en cada ciclo por lo que mínimo se reúne medio millón de pesos sin que se vea reflejado en la escuela, tenemos muchas carencias". Expusieron.

Entre sus intentos por llamar la atención de autoridades educativas el pasado 12 de junio decidieron trabajar 24 horas bajo protesta, pero la medida tampoco brindo resultados.

"Él creo la propia mesa directiva con personas de su confianza para que no estuvieran exigiéndole cuentas, hemos ido a plantarnos a Ciudad Victoria pero no nos dan atención, por lo pronto la escuela esta perdiendo, la calidad en la educación, porque no hay lugares dignos para tomar clases, hay cables expuestos, bardas caídas, mobiliarios ya inservibles".

Destacaron que la Subdirectora antes de ingresar a la Secundaría 4 contaba con un historial de quejas en otra institución.

"Ella estuvo en la Secundaria 5 como secretaria general ahí privilegió a un familiar para que recibiera sueldo sin estar trabajando por 10 años, no es algo que estemos inventando, tenemos documentos, pruebas, por eso esperamos que se vayan estas personas", puntualizaron.





Ante 3 organismos. Las quejas han sido firmadas por 51 miembros de la planilla laboral.