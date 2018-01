Esfuman depósitos en Jardín de Niños

Valle Hermoso, Tam.

Madres de familia del jardín de niños “Eduardo Chávez”, ubicado en la avenida Las Palmas, reportaron que durante el periodo vacacional la institución fue víctima de los amantes de lo ajeno.

Fue hasta el pasado martes que notaron que no estaban los depósitos de basura de patio de la escuela, pero no lo habían extrañado pues el primer día de clases después de las vacaciones, no se acumuló tanta basura.

“El martes se iba a depositar la basura en su lugar y nos dimos cuenta que se habían robado al menos unos cinco depósitos de basura, por lo que de inmediato verificamos sí otras cosas faltaban pero no, solo se habían robado eso”, dijo una madre de familia que se identificó únicamente como Martha.

Hasta el momento se desconoce quien o quienes cometieron el atraco, sin embargo una Asociación Civil al darse cuenta de inmediato repuso los tanque que faltaban para depositar la basura que diariamente se acumula en la escuela.

Cabe señalar que no es la primera vez que la escuela sufre de atracos y que lo más penoso es que se ubica a escasos 50 metros del edificio del Nuevo Sistema Penal de Justicia, base de la Policía Ministerial Investigadora.