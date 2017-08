¡Es Demi Rose ardiente!

Monterrey, NL

De que parece una muñeca no queda la menor duda, por eso, a Demi Rose la han bautizado como la Barbie Morena de Instagram.

La hermosa modelo ha acaparado la atención de millones de usuarios de esta red social, quienes aman ver las imágenes de la chica que en estos días de verano ha complacido con sensuales fotos en bikini.

Al ver su silueta perfectamente bien delineada y su rostro dulce, los fans no dudaron en hacerla llamar la Barbie Morena, apodo que le ha sentado muy bien a la joven de 25 años.

De 1.57 metros de estatura y de origen inglés, la modelo es hoy por hoy una de las más ardientes y con más likes en la red.

“Me siento halagada con eso de que me dicen muñeca, es algo que no merezco, pero que me hace sentir muy bien porque sé que mis seguidores me quieren y me ven con ojos de amor”, escribió la chica recientemente respecto al mote que le dan los usuarios.

En total ya suma casi los 5 millones de seguidores, cantidad que la ha convertido en una estrella del modelaje y muy solicitada para videos musicales.

Entre las cosas que ha hecho está un cameo en un video musical de DJ Khaled, con Chris Brown.

También se ha llegado a comparar su belleza con la de Selena Gómez, pues se dice que ella es la versión inglesa de la cantante.

Su brillante hermosura juvenil y el pelo oscuro ha cautivado a los jovencitos que la han posesionado como una estrella de esta era digital.

Entre otros nombramientos, Demi está catalogada como una de las 10 mujeres más sexys de Instagram.