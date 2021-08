Escuelas permanecerán cerradas por ola de Covid

El presidente de la comisión de educación en el cabildo, Rommel Delgado Chavira señaló que la instrucción de las autoridades educativas son claras, no se va a regresar a clases en los municipios en donde haya semáforo rojo, siendo este el caso de Matamoros.

Matamoros , Tam .- En Matamoros aún y cuando los padres de familia estén de acuerdo con el regreso a clases presenciales de sus hijos, de continuar el municipio en semáforo rojo no podrán abrirse las escuelas por instrucciones de la secretaria de Educación .

Destacó que en este inicio de semana algunos padres de familia ya llevaron su carta responsiva a las escuelas, en donde confirman que están de acuerdo con que sus hijos regresen a clases, pero mientras que estemos en rojo difícilmente se va a poder.

"Es complicado que se de este regreso a las aulas, los niños principalmente no podrán tener la disciplina que se requiere, simplemente algunos no aguantan el cubrebocas y al estar en la escuela se lo pueden quitar o simplemente no acatar las medidas sanitarias que se piden", dijo.

Comentó que será necesario esperar las instrucciones para un posible regreso a clases presenciales, por el momento, así como están las condiciones difícilmente se pudieran estar abriendo las escuelas en la ciudad.

Recordó que se ha dado a conocer que será hasta que los municipios estén en color naranja o amarillo para que se pueda tener clases, de lo contrario se seguirán con las acciones de manera virtual.