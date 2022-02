Escuelas bajo veto

El Mañana / Staff.- Ante el interés de docentes y padres de familia para que en Reynosa exista un regreso a clases presencial, desde el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) se hace un llamado para priorizar los métodos a distancia, y esperar a que autoridades sanitarias, así como educativas den nuevas instrucciones. Ricardo Gutierrez Díaz, titular del módulo señaló al respecto:

"En este momento la instrucción es mantener la educación a distancia, modalidades virtuales y otras complementarias que no impliquen citar a los estudiantes dentro de un salón, sabemos que hubo colegios que obtuvieron este distintivo por cumplir con protocolos de salud y que se ha dicho del regreso, pero lo oficial es que no, que do se continúe en casa".